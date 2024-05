Travolto dal trattore mentre lavorava su un terreno di sua proprietà. L’incidente è successo ieri sera, martedì 14 maggio, a Villanova Monteleone, in località Funtanas su Paradisu, dove il proprietario, un 50enne, era impegnato ad arare i campi vicino ad un terrazzamento, quando il trattore si è ribaltato.

Soltanto dopo alcuni minuti l’uomo, rimasto incastrato, è riuscito a dare l’allarme, grazie ad un vicino che sentite le sue urla ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero sono intervenuti alle 21.30 e, una volta messo in sicurezza il mezzo agricolo, hanno liberato il trattorista rimasto gravemente ferito. Sono stati gli operatori del 118 a trasferire l’uomo all’ospedale civile di Sassari dove si trova ricoverato. I medici gli hanno riscontrato una frattura al femore e diversi traumi. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

