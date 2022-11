Sono iniziati, a Viddalba, i lavori del primo lotto di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica.

I lavori, affidati alla ditta Siev di Viddalba, prevedono l’installazione di lampade a led.

"Abbiamo iniziato da piazza San Giovanni per proseguire con via San Leonardo, via Sardegna, via Segni, via Ampurias, via San Giovanni, vicolo San Giovanni, via del Cannetto, Via dei Tamerici e via delle Poste - ha dichiarato il sindaco, Giovanni Andrea Oggiano -. Siamo intervenuti anche sulla illuminazione della rotatoria di via Tempio e, a breve, completeremo anche via Gramsci".

"Continuando ad investire sull’efficientamento energetico, per ridurre le spese a carico delle casse comunali e per far fronte ai costi eccessivi del caro bollette - ha concluso il primo cittadino -, altre vie del centro e delle frazioni sono inserite nel programma del prossimo anno".

