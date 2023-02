Sono iniziati, a Viddalba, i lavori di sistemazione della via Li Pischini, meglio conosciuta coma la strada di Lu Mulinu Ecchju che da via la Piana, costeggiando il rio Badde Cabrile, arriva al Santuario di Li Reni.

"I lavori riguardano opere di decespugliamento e di sistemazione di tutto il piano viario per renderlo percorribile agevolmente - ha dichiarato il sindaco, Giovanni Andrea Oggiano -. Questo tratto di strada rurale è un percorso importante anche dal punto di vista ambientale e naturalistico, attraversandolo ci si ritrova immersi nella bella vallata del Rio Badde Cabrile".

"A lavori ultimati sarà possibile percorrere tutto il tratto in totale sicurezza anche per delle passeggiate verso il santuario di “Li Reni", conclude il primo cittadino.

Nei giorni scorsi si è svolto il sopralluogo preliminare sul sito geotermico di Casteldoria. Al sopralluogo ha partecipato il rappresentante della ditta che eseguirà il sondaggio necessario all’avvio della fase progettuale dell’impianto di teleriscaldamento.

© Riproduzione riservata