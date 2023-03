Una delle arterie principali di Sassari, lunga diversi chilometri e che funge da vera e propria circonvallazione del lato ovest del capoluogo: da viale Italia sino a Serra Secca. Parliamo di via Milano, il cui asfalto in diversi punti è ridotto a un colabrodo.

Uno dei tratti più rovinati è nella discesa all'altezza del quartiere Carbonazzi: una voragine di diversi metri, larga quanto la carreggiata. Una trappola per gli automobilisti e un punto infatti dove più volte si è rischiato un incidente e in cui quindi si dovrebbe intervenire al più presto. È quanto si aspettano diversi residenti, sempre più preoccupati. «Non pretendiamo una bitumatura dell'intero manto stradale - dicono diversi di loro -. Ma almeno la copertura con asfalto di questa enorme falla. Intervento non più prorogabile, per l'incolumità nostra e di tutti i mezzi di passaggio. Ci auguriamo nel frattempo che non accada niente di grave».



