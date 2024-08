Sarà una settimana intensa sul fronte dei lavori di restyling del verde pubblico ad Alghero.

L’assessorato alle Manutenzioni, di concerto con la Società In House, ha reso noto il calendario degli interventi. Si comincia con la potatura degli olmi di via Vittorio Emanuele, per proseguire con la pulizia delle aiuole spartitraffico di Galboneddu e lo sfalcio dell’area del Carmine. Anche in Largo Guillot al via la pulizia degli oleandri, mentre altri operai si occuperanno di rasare il campo Mariotti.

Venerdì toccherà al Parco Tarragona rifarsi il look. «Fra le tante emergenze occorre individuare alcune priorità, per garantire la sicurezza dei cittadini e del decoro urbano», commenta l’assessore Francesco Marinaro. «È un impegno che l’amministrazione assume a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute dai cittadini, che attendono un intervento importante per migliorare l’immagine complessiva della nostra città e, di conseguenza, la qualità della vita. Sarà nostra premura tenere informata la cittadinanza con la programmazione settimanale, a garanzia del nostro impegno e della volontà di lavorare per il bene comune», chiude l’assessore alle Manutenzioni.

