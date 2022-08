Una nube nera di grosse dimensioni si è levata nel primo pomeriggio di oggi dalla zona della Gesam, a Truncu Reale, periferia di Sassari: un incendio si è sviluppato all’interno dello stabilimento di smaltimento dei rifiuti e le fiamme si sono velocemente propagate.

Grande preoccupazione tra gli abitanti della zona: “L’aria è irrespirabile”, spiega il nostro lettore Andrea Panu.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale, la Protezione civile e il corpo forestale con il supporto di due elicotteri, un Canadair e un Superpuma.

Anche il sindaco Nanni Campus ha raggiunto l’area insieme al comandante della Polizia locale, Gianni Serra, per coordinare la macchina della Protezione civile.

“Sotto il profilo ambientale - ha spiegato Antonello Sassu, assessore comunale all’Ambiente - la situazione è preoccupante, nella struttura erano stipate tonnellate di plastica, e poi anche carta e alluminio. Tutta la macchina comunale è impegnata per fronteggiare l'emergenza”. Intanto il primo cittadino della vicina Sennori, Nicola Sassu, ha lanciato sui social l'allarme alla propria comunità invitando i cittadini a tenere chiuse le finestre ed evitare le attività all'aperto. Così come ha fatto il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas.

In serata sono giunti gli alti dirigenti del comando dei vigili del fuoco, dei carabinieri del Noe, e del Corpo forestale con i tecnici dell'Arpas per valutare le azioni da intraprendere rispetto al rischio diossina, che si sta sprigionando nell'aria.

Il sindaco Campus ha comunque firmato un'ordinanza in cui ordina ai cittadini di “limitare le attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludica sportiva” e di “mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti”. Le disposizioni sono valide “in attesa della redazione del modello di ricaduta degli inquinanti aereodispersi, e comunque per un periodo non superiore a 24 ore, in virtù del principio di precauzione, per i residenti nelle località di Bancali, Ottava, San Giovanni, Li punti e Sassari città, per un raggio di circa 6 chilometri dal luogo dell'incendio e limitatamente al territorio di Sassari”.

