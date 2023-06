Vandali in azione in viale delle Vigne a Porto Torres. Ignoti hanno preso di mira una panchina pubblica, davanti ad un supermercato, in prossimità dell'incrocio con via Pascoli e l'hanno distrutta. Una di quelle sedute dove anziani e bambini sceglievano di riposarsi dopo una passeggiata, un servizio alla comunità.

Hanno utilizzato probabilmente un martello o altro attrezzo pesante per spaccare in due parti la panchina in cemento. I vandali hanno agito di notte indisturbati, sicuri di poter mettere in atto un comportamento incivile ai danni di un bene pubblico. Ancora una volta i vandali agiscono contro il patrimonio della comunità, ignorando le regole del buon senso e del rispetto per la cosa pubblica. Nonostante gli ammonimenti del primo cittadino, Massimo Mulas, che invitava i cittadini a mantenere un comportamento corretto e civile, alcuni balordi continuano a danneggiare il materiale, gli strumenti e i servizi che appartengono alla collettività.

Una brutta immagine che non aiuta che con impegno si preoccupa di garantire decoro alla città. Qualcuno chiede maggiori controlli e pene più severe contro gli atti di vandalismo.

