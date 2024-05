Da venerdì 17 a lunedì 20 maggio Valledoria sarà animata dalla festa di San Pietro Celestino. Si preannuncia un programma ricco ed intenso che avrà il suo momento più coinvolgente domenica sera con il concerto di Noemi, a partire dalle 22 cui seguiranno le sonorità tutte da ballare con Prezioso.

Venerdì spazio al dj Fabrizio e al rock dei Cristoni d'Avena, sabato apertura della serata con il dj Omar (alle 17), a seguire la processione e la Santa Messa a San Pietro a mare (alle 19). La serata proseguirà con il tributo a Mogol e Battisti dei Sardinia Rock Band e alle 23 chiuderà la serata il concerto di Angelo Famao. Domenica, come detto Noemi e Prezioso, ma la festa prende il via dalle 16 con dj Tanda e spazio per i più piccoli sul lungomare di San Pietro a mare. Lunedì si chiude in bellezza con il pranzo offerto dal comitato (alle 13), l'intrattenimento per i bambini, l'estrazione della lotteria e la musica di Cristiano Fara. Un evento che di fatto lancia, viste anche le alte temperature degli ultimi giorni, l'estate di Valledoria 2024, organizzato dal Comitato san Pietro Celestino insieme alla Pro loco, alla Parrocchia Cristo Re, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Valledoria.

