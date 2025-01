Un impianto dentale da cambiare e tutto per "uno scherzo". Nel 2015 un 50enne tornava di notte da una gita in mare sulla spiaggia di San Pietro a mare a Valledoria con le canoe e un 18enne tedesco, per divertimento, rovesciò il kayak dell'uomo di mezz'età. Con conseguenze disastrose perché la persona sbatté con la testa sulla roccia perdendo un dente, limandone altri due e, soprattutto, compromettendo per sempre la posizione della chiostra dentale. E oggi in tribunale a Sassari il pm ha sollecitato due anni di reclusione per il giovane ritenendolo responsabile del gesto. Che costringerà la parte offesa a sostenere spese onerose ogni tot di anni per cambiare l'impianto dentale.

L'avvocata di parte civile Manuela Antonella Piana ha chiesto anche 10mila euro di provvisionale come risarcimento parziale dei danni. Oltretutto l'imputato, che è difeso dal legale Salvo Fois, pur avendo promesso a suo tempo di pagare per quanto causato, aveva poi fatto perdere le sue tracce.

Il giudice Giancosimo Mura ha rinviato ad aprile per le repliche di un processo che è a rischio prescrizione.



