Valledoria potrà di nuovo contare sul campo da calcio anche per le gare ufficiali. Dopo mesi di lavori e l'impegno costante dell’amministrazione comunale, le società di Valledoria potranno riprendere a giocare sul proprio terreno di gioco. Domenica prossima la Polisportiva Valledoria tornerà a casa, ospitando il Laerru al G.P. Bayslak nel campionato di prima categoria. Tutto questo grazie al rifacimento integrale del rettangolo di gioco, elemento centrale dell’intervento, che sarà affiancato nei prossimi mesi dalla chiusura definitiva di tutti i lavori relativi all’intera struttura.

Il nuovo campo da calcio rappresenta molto più di un semplice impianto sportivo. È un segnale di quanto l’amministrazione comunale ritenga importante un’azione relativa ad una migliore fruibilità degli spazi a beneficio di tutti gli sportivi. Anche a La Muddizza, infatti, è stato realizzato un nuovo campo da calcio, mentre a Valledoria è in corso la realizzazione di un altro campo di calcio a 9.

«È importante che il nostro campo sia pronto per consentire alle società di Valledoria di tornare a giocare tra le mura amiche», commenta il sindaco di Valledoria, Marco Muretti. «Quest'opera rientra in un quadro più ampio di azioni messe in campo dalla nostra amministrazione che riguardano non solo le strutture dedicate al calcio, ma più diffusamente tutte le attività sportive a disposizione dell'intera collettività». Investire nello sport è senza dubbio una scelta azzeccata. In quest’ottica l’amministrazione comunale ha indirizzato le proprie scelte strategiche non solo sugli spazi dedicati al calcio, ma anche al tennis, al padel oltre agli interventi relativi alle piscine e al palazzetto dello sport.

