Dopo la sospensione per maltempo ritorna a Valledoria l’International Beer Fest 2023.

L’evento si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 giugno per tutti gli appassionati delle diverse qualità di birra, una delle bevande più consumate in Sardegna e non solo.

A seguito del rinvio per maltempo dello scorso fine settimana, la seconda edizione di uno dei festival più interessanti del territorio si ripropone al pubblico di Valledoria, il paese turistico che ha avviato la stagione registrando importanti numeri.

Arriveranno birre da tutta Europa, Stati Uniti e Australia. Un vero e proprio happening dedicato alla birra ma non solo. Ci sarà spazio per la musica e il divertimento e poi stand di food&beer, concerti, animazione, artisti di strada e giochi per bambini.

Classica anche la location dell’evento: corso Europa, per un interessante prologo del Rock ‘n beer, il grande evento in programma ad agosto. Tutto per due giorni dalle 11 del mattino fino alla mezzanotte.

La manifestazione è organizzata dalle Aebv.

© Riproduzione riservata