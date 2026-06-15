Inizia una nuova consiliatura nel Comune di Valledoria che ha eletto la nuova sindaca, Beatrice Margherita Serra, alla testa della lista "Valledoria per Tutti" con 1.435 voti. È stato convocato il primo consiglio comunale in seduta straordinaria. L'assemblea civica di riunirà venerdì 19 giugno alle 21 per la convalida della sindaca e dei consiglieri comunali. Serra aveva superato il sindaco uscente Marco Muretti della lista "Noi, Valledoria!", che si era fermato a 1.326 voti (48,03%). Nella seduta pubblica nell'ordine del giorno è prevista anche la prestazione del giuramento della sindaca, la comunicazione dei nominativi dei componenti la giunta e la elezione della commissione elettorale comunale. In base ai risultati ufficiali, alla lista di maggioranza legata, alla neo-sindaca Serra spettano 8 seggi, mentre alla minoranza guidata da Muretti (che entra in consiglio come consigliere) vanno 3 seggi. In caso di seduta deserta la seconda convocazione è prevista per il giorno 19 giugno alle 20. La riunione sarà trasmessa in diretta streaming nel sito istituzionale dell'ente.

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