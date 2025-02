Auto fuori strada sulla provinciale 92, nel tratto tra Perfugas-Valledoria, con il conducente che è rimasto miracolosamente illeso.

L'incidente è successo questa mattina intorno alle 8, quando, per cause ancora da accertare, l'uomo al volante, l'unico occupante del mezzo, ha perso il controllo della vettura, che ha iniziato a sbandare, uscendo di strada, sul lato opposto della carreggiata, andando a sbattere contro una roccia.

Dopo l’impatto – violento - l’auto, ridotta ad un rottame, è rimasta in verticale, ma il conducente è riuscito a liberarsi da solo dalle lamiere contorte, illeso. Un miracolo, viste le condizioni del mezzo che ha perso alcuni pezzi nella parte anteriore.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Valledoria per i rilievi e la dinamica. Il conducente era visibilmente spaventato, ma per fortuna non c'è stato bisogno di alcun intervento sanitario.

