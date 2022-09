Al via anche a Sassari la vaccinazione anti-Covid bivalente. L'Asl di Sassari raccomanda la vaccinazione contro il Covid rivolta alla popolazione di tutte le fascia d'età. Dalla scorsa settimana in tutti i centri vaccinali della provincia è disponibile il nuovo vaccino bivalente sviluppato sulla variante Omicron. La somministrazione del farmaco è raccomandata a tutti i soggetti over sessanta e ai cittadini dai dodici anni in su in condizione di elevata fragilità.

La somministrazione della dose si può prenotare attraverso Poste Italiane online, dagli Atm Postamat, telefonicamente al numero verde 800 00 99 66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) e tramite i portalettere.



Il farmaco è disponibile nei Centri vaccinali della Asl: a Sassari (Rizzeddu Palazzina Q – Ingresso da via Rockefeller – dal cancello dell’Arpas – lato Carabinieri) – dal lunedì al venerdì, ore 09.00 – 19.00. Visto il calo di prenotazioni (la struttura e’ pronta ad effettuare 700 vaccini al giorno), tutti i residenti nella provincia possono avvicinarsi alla vaccinazione anche senza prenotazione.



Alghero (Servizio di Igiene Pubblica, via Paoli, n. 32) – dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, a Ozieri (Laboratorio analisi dell’ospedale “Segni”) giovedì e venerdì, dalle ore 15. 00 alle 17.30, a Thiesi (Presidio Ospedaliero, in viale Madonna di Seunis) il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17,30, a Porto Torres (Servizio di Igiene Pubblica, in via Lombardia 12) lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle 17,30.

(Unioneonline/EC)

© Riproduzione riservata