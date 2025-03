L’amministrazione comunale di Usini consegna le Borse di Studio comunali agli studenti meritevoli. La cerimonia si terrà il 4 aprile 2025, alle ore 18.30, presso l'Auditorium comunale in via Paganini, un evento in cui verranno premiati gli studenti che nel corso dell'anno scolastico 2024 hanno conseguito la licenza media, il diploma di maturità e la laurea.

In quest'anno speciale, nel quale l’Istituto Comprensivo Grazia Deledda è stato accorpato con quello di Ittiri, le borse di studio saranno consegnate dai dirigenti dell'Istituto Comprensivo "Grazia Deledda" di Usini che si sono avvicendati nel corso degli anni, tutti insieme per la prima volta. La serata sarà presentata dall’insegnante Lucia Cossu.

A rendere ancora più speciale la serata, gli allievi e docenti della scuola civica di musica "Ischelios" che offriranno una performance musicale. Sono stati inoltre invitati gli assessori e i consiglieri regionali eletti nella provincia di Sassari, come segno di vicinanza della Regione alla comunità usinese.

