L'amministrazione comunale di Usini guidata dal sindaco Antonio Brundu intende realizzare un primo intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità sul tratto di “strada comunale della Nurra”, riconosciuto come passaggio nevralgico funzionale dal punto di vista della mobilità agricola e turistica nelle cosiddette "Strade del vino".

«Tale strada, di fatto, costituisce un crocevia di collegamento tra gli spazi della produzione agricola “le strade del vino”, nonché percorsi enoturistico-archeologici a cui l’Amministrazione comunale lavora per il rilancio dell’economia locale vista in ottica di attrazione turistica - spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Francesco Fiori -. Inoltre in fase programmatica l'A.C. ha dato mandato all'ufficio tecnico di predisporre il documento preliminare alla progettazione per la sistemazione del prolungamento della strada via San Giorgio sino all'incrocio con la 127 bis».

Il costo dell'intervento è di circa 83mila euro.

© Riproduzione riservata