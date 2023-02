Obiettivo raggiunto per il comune di Usini che oggi ha aperto al traffico il raccordo stradale via Paganini-via Meucci, realizzato con fondi comunali per un importo di 500mila euro.

«Dall’investimento dei soldi in Bilancio, anno 2020, passando per espropri, approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e sino all’inizio dei lavori, nel 2021, di tempo ne è passato davvero tanto», ha dichiarato il sindaco, Antonio Brundu. «Si apre da oggi, per non perdere altro tempo ma, nei prossimi giorni, festeggeremo insieme l’apertura ufficiale con il tradizionale taglio del nastro e l’intitolazione della via».

«Visto il collegamento diretto a servizio della Scuola e dei nostri bambini, con accesso diretto e ampi parcheggi, la strada sarà intitolata a Giovanni Paolo II e si chiamerà Viale Papa Giovanni Paolo II», aggiunge il primo cittadino.

«Questa strada nasce e servirà per mettere in comunicazione il quartiere “Sa Maja” con il resto del paese, attualmente collegato soltanto attraverso via Volta, dove sono presenti circa un quarto dei cittadini, nonché le varie infrastrutture come asilo nido, scuola dell’infanzia e primaria, auditorium palazzetto dello sport», ha ribadito il vicesindaco Fiori.

