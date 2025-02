Il Comune di Uri ha indetto la procedura pubblica per l’assegnazione temporanea di 85 posteggi, per l’esercizio del commercio, in occasione della XXXIII edizione della “Sagra del Carciofo”, in programma il prossimo 9 marzo.

Si tratta dell’assegnazione degli spazi da destinare agli operatori che commerciano alimenti che non richiedono cottura, operatori non professionali che potranno godere delle aree situate in via Sassari, piazza della Libertà e I Maggio, via Alghero e Via tempio. Gli operatori interessati alla procedura potranno presentare l’istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente il modello di partecipazione elaborato dall’Ente, e presentandolo entro e non oltre le ore 24 del 22 febbraio.

La Sagra del Carciofo continua a riscuotere successo grazie ai piatti prelibati preparati con i carciofi, la rievocazione del matrimonio antico, le mostre, la musica e i gruppi folk. Lo spinoso sardo Doc è stato presentato all’Isola anche nel comune del Coros, nel nord Sardegna, come volano per l’agricoltura isolana.

