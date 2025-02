Tutto pronto per la XXXIII Sagra del carciofo nel paese di Uri, l’evento caratterizzante del borgo del Coros, nel nord della Sardegna, un appuntamento con la tradizione in programma domenica 9 marzo. La giornata tra stand e menù ricchi a base di carciofo, si svolge in piazza della Repubblica dove si celebrano i profumi della buona cucina. La manifestazione identitaria negli anni ha aumentato in maniera esponenziale il numero di visitatori, una festa oltre la sagra che racconta la storia del paese, cresciuto con la vocazione carciofaia sin dalla metà del Settecento.

La qualità dell'evento e la giusta commistione tra l'aspetto enogastronomico, il folklore e la tradizione hanno creato una manifestazione attesa non solo dalla comunità urese ma soprattutto dai tanti visitatori che ogni anno non perdono questo appuntamento. Nei 32 anni di svolgimento, l' evento, dedicato allo spinoso DOP più importante dell’isola e organizzato, nei mini dettagli dal Comune e dall'attivissima Pro loco, ha raccolto apprezzabili consensi anche perchè oltre a degustare piatti a base di carciofo è possibile partecipare a numerose attività organizzate per l'occasione.

