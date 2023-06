In occasione del centodecimo anniversario dall’istituzione della prima Biblioteca urese da parte della Crocerossina Marianna Denti di Piraino il 13 giugno 2023 alle 10:30 l’amministrazione di Uri, di concerto con l’Istituto Comprensivo Grazia Deledda Usini-Uri e la Biblioteca Comunale “G.M. Cherchi”, organizza la cerimonia di intitolazione della Scuola dell’Infanzia alla donna energica, coraggiosa, generosa e altruista, oltre che all’avanguardia per il tempo in cui ha vissuto.

Marianna Denti partecipò al primo corso per infermiere volontarie e diventò una delle crocerossine più esperte. Fu la presidente di numerosi comitati femminili tra cui l’Associazione contro la tratta delle donne e dei fanciulli, ispettrice della Croce Rossa Italiana, benefattrice e donna di cultura, nonché fondatrice di un asilo per i bambini poveri. Arrivò in Sardegna nel 1911 insieme al fratello medico Alberto per la campagna antimalarica. La sua missione in Sardegna non ebbe soltanto un fine sanitario: ad esso Marianna Denti volle aggiungere anche un fine sociale, didattico e soprattutto “bibliotecario”, in un territorio in cui il tasso di analfabetismo era davvero elevato se paragonato al resto d’Italia.

«Anche Uri fu destinataria di una bibliotechina di 100 volumi e dai documenti conservati nell’Archivio Storico risulta infatti che nel 1913 il Consiglio comunale di Uri accetta il dono di una biblioteca offerta della signorina Denti Marianna che è tutt’ora custodita nella Biblioteca Comunale», fa sapere il sindaco Matteo Emanuele Dettori. Il 13 giugno in occasione della cerimonia di intitolazione della scuola dell’infanzia si terrà anche una raccolta fondi che, tramite la Croce Rossa Italiana, verranno destinati alle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia Romagna.

