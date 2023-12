Tanti soldi in arrivo dalla Regione Sardegna al comune di Uri. A comunicarlo è stato il sindaco, Matteo Emanuele Dettori, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale.

600mila euro serviranno per il ripristino della viabilità rurale delle strade di Culizzanu - S’Abbadiga e San Giorgio. A questi si aggiungono altri 600mila euro da parte dell’assessorato all’Agricoltura.

150mila euro saranno impiegati per il ripristino della viabilità urbana compromessa, mentre 40mila euro serviranno per il primo lotto per la ristrutturazione del bocciodromo.

310mila euro saranno destinati alla ristrutturazione dell’antico palazzo Delogu-Merella.

«Risultati importanti per l’idea di paese che si porta avanti e per lo sviluppo dello stesso, attraverso progetti concreti e meritevoli di finanziamento e un’attenzione senza precedenti da parte della Regione Sardegna che sentitamente ringraziamo per avere sempre ascoltato le istanze presentate dagli amministratori di Uri», fanno sapere dal comune.

© Riproduzione riservata