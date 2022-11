Continua lo scontro politico, a Uri, tra l’opposizione e la maggioranza. Il tema del contendere è, stavolta, il cimitero comunale.

«In occasione dell’ultima seduta del Consiglio comunale – si legge in una nota del Gruppo di minoranza “Tutti per Uri” guidato a Pierpaolo Risso – si segnalava al sindaco Dettori e alla Giunta che il cimitero “vecchio” è inaccessibile ai disabili e ai soggetti con difficoltà nella deambulazione in quanto l’apposito servoscale non è funzionante ormai da diverso tempo». «Visto l’avvicinarsi delle festività dell’1 e 2 novembre – prosegue la minoranza – il gruppo di opposizione sollecitava un tempestivo intervento di manutenzione così da dare la possibilità a tutti di poter accedere autonomamente per far visita ai propri cari defunti. L’assessore Michele Fiori, riconoscendo l’urgenza e la priorità di tale segnalazione, si impegnava personalmente per risolvere quanto prima il problema evidenziato. Purtroppo, in occasione delle succitate festività, l’amara sorpresa, affisso al montacarichi per disabili ci siamo ritrovati un cartello che ne vietava l’utilizzo in quanto non funzionante».

“Nonostante – aggiunge ancora il gruppo “Tutti per Uri” – fossero passate due settimane dalla formale discussione in Consiglio comunale, nonostante le diverse segnalazioni (anche verbali) lamentate dai diretti interessati, non si è riusciti a intervenire tempestivamente, impedendo di fatto alle categorie più fragili di poter fare visita ai propri cari. Ci risulta che alla data odierna la situazione non sia cambiata. Tutto questo è inaccettabile. Riteniamo che alla tanto decantata politica dell’ascolto, debbano seguire gli interventi e le iniziative”.

A stretto giro arriva la replica della maggioranza capitanata dal sindaco Emanuele Dettori: “Come detto in Consiglio dall’Assessore Fiori, la maggioranza si prende le proprie responsabilità, ma non c’è stata nessuna mancanza da parte dell’organo politico come si vuole fare intendere. Bisognerebbe dare le notizie in modo completo: la segnalazione del malfunzionamento è stata fatta per tempo, ma purtroppo la ditta incaricata non ha a disposizione una parte del meccanismo che serve per far ripartire il servoscala del cimitero e siamo in attesa che lo stesso venga reperito poiché non presente nel mercato isolano”.

“Allo stesso modo – prosegue la maggioranza –, si stanno studiando soluzioni alternative per l’accesso al cimitero e nel frattempo, grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale di 162mila euro, sarà sistemato il muro di cinta ormai compromesso dal tempo: in passato nessun intervento significativo è stato eseguito nel cimitero in questione. Purtroppo le cose ogni tanto si rompono, nonostante le revisioni semestrali, e dispiace quando questo avviene. Per quanto riguarda situazioni delicate di questo genere, sarebbe bene evitare di fare demagogia e avere più senso di responsabilità, cosa alla quale il capogruppo Risso e il gruppo di minoranza non sono abituati”.

