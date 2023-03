Il comune di Uri, attraverso il programma "Lavoras", ha pubblicato l'avviso pubblico di selezione, per l'assunzione, a tempo determinato di tre operai (un muratore e due manovali) per dei cantieri di nuova attivazione

Le domande scadranno il 31 marzo alle 14.

«Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno presentare domanda informatizzata sul portale di Sardegna Lavoro, effettuando l’accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite Spid - fanno sapere dal comune -. Una volta effettuato l’accesso alla sezione personale, scegliere la sezione “avviamentipa” e cliccare sul link “inserisci candidatura”. Potrà pertanto essere ricercato l'Avviso del cantiere di interesse ed eseguita l'operazione di inserimento della relativa domanda di candidatura. La domanda on line dovrà essere compilata dal candidato in tutte le sue parti ed inviata on line entro i termini indicati nel presente Avviso. Non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate».

«AI fine dell’attribuzione dello specifico punteggio, il cittadino potrà acquisire o dichiarare il dato Isee nell’apposita sezione della domanda; in detto caso i campi indicatore Isee e protocollo Isee dovranno essere compilati correttamente», concludono gli amministratori.

