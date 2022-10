Il comune di Uri ha ottenuto un finanziamento di 270mila euro attraverso un bando regionale per “Manutenzione e miglioramento viabilità”.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Emanuele Dettori ha deciso di puntare, anche grazie a un cofinanziamento comunale di 30mila euro, al miglioramento della percorribilità in via Marconi.

“Un bando molto selettivo che prevedeva un punteggio più alto rispetto al cofinanziamento proposto e al livello progettuale presentato: nel nostro caso un progetto definitivo/esecutivo che consentirà di appaltare i lavori appena saranno liquidate le somme del finanziamento. – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Michele Fiori -. Si è deciso di puntare sulla via Marconi: il tratto interessato dai lavori di bitumatura e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali parte dall’incrocio con la via Sassari per proseguire fino all’incrocio con le vie Partigiani/Risorgimento”.

“Dopo la sistemazione della via Sassari, che a breve sarà interessata da lavori di bitumatura partendo dalla parte bassa del paese, si prosegue quindi con la sistemazione della seconda via principale. I lavori comprenderanno anche il rifacimento della segnaletica orizzontale, in un’ottica di miglioramento generale delle condizioni di percorribilità delle nostre strade – conclude Fiori -. Inoltre, con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale, sono stati stanziati 20mila euro per tracciare la segnaletica orizzontale e sostituire quella verticale ormai vetusta nei punti e nelle vie più importanti del paese, per garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza all’interno del paese”.

© Riproduzione riservata