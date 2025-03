Ex rettore dell'Università Tor Vergata di Roma ed presidente dell'Associazione italiana di Medicina Nucleare e imaging molecalere, Orazio Schillaci, attuale ministro della Salute, sarà l'ospite d'onore all'inaugurazione del 463° anno accademico 2024-2025 dell'Università di Sassari.

La cerimonia, che verrà presentata domani, ritorna nell'Aula Magna dell'ateneo sassarese, dopo la parentesi dell'anno scorso al Teatro Comunale.

Sarà l'occasione non solo per presentare l'anno accademico dell'università sassarese, con l'offerta formativa, lo stato dell'arte dei diversi progetti finanziati col Pnrr e lo stato dei lavori che riguardano l'edilizia, ma anche - si spera- per toccare i temi caldi della sanità sarda.

© Riproduzione riservata