Ben 120mila euro da destinare ai 258 migliori laureati degli anni accademici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. È il budget che ha messo a disposizione l'Università di Sassari.

Giovedì 16 maggio alle 15 l’Aula Magna ospiterà la cerimonia di premiazione dei laureati e delle laureate più brillanti.

La selezione dei premiati è avvenuta tramite un'analisi rigorosa dei dati relativi ai 4.322 laureati in corso. Sono stati scelti coloro che, rispettando criteri quali la durata degli studi, il voto di laurea e l'età, hanno dimostrato un rendimento straordinario.

L’ateneo di Sassari erogherà un riconoscimento del valore di 450 euro per i laureati più meritevoli di ogni anno accademico. Inoltre, i migliori laureati dei tre anni accademici presi in esame - tutte e tre donne - hanno ricevuto un premio speciale di 1000 euro, determinato dalla differenza tra la loro media ponderata personale e quella dei laureati in corso nello stesso periodo e corso di studi.

Nel dettaglio, i premi per il miglior laureato sono stati assegnati a Elena Frogheri del Corso di laurea triennale in Economia e Management per l'anno accademico 2019/2020, Alessia Padre del Corso di laurea triennale in Economia e Management del turismo per l'anno accademico 2020/2021 ed Eleonora Murtas del Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica e culturale per l'anno accademico 2021/2022.

