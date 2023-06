Una zona a traffico limitato nel centro storico di Porto Torres, una proposta nata in seno alla seduta congiunta della commissione alla Viabilità e quella all’Urbanistica, presiedute rispettivamente dai consiglieri comunali Gavino Ruiu e Gavino Sanna.

Focus sulla destinazione di un tratto di via Libio, la strada parallela al corso cittadino, una zona che da via Roma all’incrocio con via Angioy si intende valorizzare limitando il traffico in determinate ore e secondo divieti e permessi consentiti ai residenti.

Per ora resta soltanto un’idea, con vantaggi e svantaggi che l’amministrazione intende valutare prima di avviare un piano della viabilità, anche alla luce delle ultime modifiche introdotte sulla circolazione dei mezzi nell’area della stazione marittima “Nino Pala”.

Lo scopo della commissione, infatti, era quello di aprire un dibattito in merito alla fattibilità della Ztl, prendendo in considerazione molti i fattori, dal crescente numero di automobili circolanti in città, al traffico passeggeri che, con la recente inaugurazione del Centro intermodale, sarà ulteriormente incrementato. Alla seduta hanno preso parte anche l’assessora alla Viabilità, Giansimona Tortu, e la comandante della Polizia Locale di Porto Torres, Katia Onida che ha sottolineato come ogni scelta andrà ponderata e presa con la consapevolezza che qualunque cambiamento, soprattutto in un primo periodo, comporterà inevitabilmente alcune difficoltà. L’obiettivo è individuare soluzioni per l'area di via Ponte Romano, via Terme e via Paglietti; valutare la modalità e i tempi per attuare la pedonalizzazione di parte di via Libio; avviare una discussione più ampia sull'istituzione della Ztl.

