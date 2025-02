L’assessorato all’Ambiente del Comune di Castelsardo in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, il 22 febbraio dalle ore 16.30, nella sala XI del Castello dei Doria, ha organizzato la prima di una serie di conferenze riferita al protocollo d’intesa per la costituzione della Riserva della Biosfera Mab-Unesco, siglato il 25 gennaio 2024 tra la Regione Autonoma della Sardegna- assessorato Difesa Ambiente, L’Ufficio Ambiente della Corsica, il Parco Nazionale dell’Asinara, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, la Riserva naturale delle Bocche di Bonifacio e l’Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone, per avviare l’iter di predisposizione degli atti necessari a presentare al Mase la candidatura.

La riserva Mab Unesco è un'area in cui la conservazione della biodiversità si intreccia con lo sviluppo delle economie locali, creando un equilibrio armonioso tra uomo e natura. Gli incontri organizzati sui territori interessati coinvolgono le comunità locali e gli operatori.

Sono previsti gli interventi di Giovanna Chessa dell’assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna; dell'assessore regionale all'Agricoltura e Pesca, Gianfranco Satta; del direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, Vittorio Gazale; del direttore dell’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone, Yuri Donno; Giulio Plastina direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena; Benedetto Secchi presidente Flag Nord Sardegna; Pier Paolo Spanedda funzionario del Comune di Sassari; Gabriella Gasperetti della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e Domingo Dettori archeologo dell’ufficio del Piano Urbanistico del Comune di Castelsardo.

