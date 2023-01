Far conoscere il nuovo Indirizzo musicale e far scoprire ai potenziali nuovi alunni il piacere di entrare a far parte del mondo della musica imparando a suonare uno strumento è l'obiettivo dell’Istituto comprensivo di Sennori che ha promosso per Giovedì 19 gennaio 2023 nella Scuola secondaria di 1° grado, in via Catta, un Open day per accogliere i ragazzi e le loro famiglie e presentare il percorso a indirizzo musicale. Dalle 16 alle 17 docenti e alunni della Sezione B spiegheranno con un’esibizione e una marea di informazioni cosa offre ai ragazzi l’indirizzo musicale, con i corsi attivati per insegnare a suonare quattro strumenti: chitarra, pianoforte, flauto traverso e clarinetto.

«L’istruzione scolastica a Sennori si arricchisce di un’ulteriore espressione artistica con il corso a indirizzo musicale che già negli anni passati ha riscosso un notevole successo - commenta l’assessora alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu. «La scuola diventa non solo strumento di conoscenza ma anche la chiave per realizzare i sogni e le passioni dei ragazzi. La formazione ottenuta sarà la base fondamentale per il proseguimento degli studi presso i licei musicali e i conservatori di musica. L’Amministrazione comunale - conclude - ringrazia per la dedizione e la professionalità con la quale la dirigenza e il corpo docente stanno portando avanti il corso, aumentando l’offerta dell’istituto comprensivo al fine di raggiungere obbiettivi più importanti. Invito le famiglie a non perdere l’occasione per conoscere, attraverso L’Open Day la ricca offerta formativa della nostra scuola media».

Gli alunni che sceglieranno di iscriversi al Percorso a indirizzo musicale, la cui frequenza è completamente gratuita per tutto il triennio, dovranno sostenere una prova attitudinale orientativa, giusto per verificare le attitudini e l’interesse verso lo studio della musica, consentendo così di individuare lo strumento più adatto. Nel corso dell’anno potranno effettuare 3 ore settimanali aggiuntive con docenti qualificati, laureati nei Conservatori di musica e abilitati all’insegnamento. Potranno partecipare a diverse attività musicali e alla fine del triennio di studi avranno la certificazione delle competenze acquisite e la formazione utile per il proseguimento degli studi nei Licei musicali e nei Conservatori di musica.

