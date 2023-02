Un centro di ricerca e formazione all’Asinara, un progetto che troverebbe il consenso della Regione, Università di Sassari, Comune di Porto Torres ed Ente Parco. Il futuro e le prospettive dell’Isola sono state discusse durante un incontro tra il governatore Christian Solinas e il presidente della commissione consiliare speciale di studio del Parco nazionale dell’Asinara, Bastianino Spanu.

Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore incontro tra gli enti coinvolti per pianificare le strategie di sviluppo turistico e di valorizzazione delle spiagge, dei terreni e della fauna dell’Isola Parco, fra cui anche la riqualificazione di oltre 600 immobili di proprietà della Conservatoria delle Coste e delle strutture carcerarie con le sue 11 diramazioni, compresa la possibilità di elaborare un master plan per il rilancio dell’Asinara.

Fra i temi trattati anche la procedura di nomina del presidente e del consiglio direttivo dell’Ente Parco, in accordo con il ministero dell’Ambiente. «L’Asinara è una delle isole più suggestive del Mediterraneo perché ha mantenuto inalterato il proprio fascino naturalistico - ha affermato il presidente Solinas - Questo territorio merita tutta la nostra attenzione e il nostro impegno per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e dello sviluppo sostenibile del territorio. La Regione è determinata ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il definitivo decollo del parco e per il rilancio di tutto il territorio».

