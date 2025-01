Mercoledì 15 gennaio Alghero accoglie nuovamente il format Wine Wednesday, parte del progetto Alghero International Meetup. L’evento si terrà a partire dalle 18:30 a La Cantina, l’enoteca situata in via XXIV Maggio, ed è un’occasione per immergersi nell’atmosfera cosmopolita della città.

Anche durante l’autunno, Alghero si conferma punto di incontro tra culture. La Cantina diventa il luogo ideale per favorire l’incontro tra italiani e stranieri desiderosi di ampliare il proprio bagaglio linguistico e culturale, in un ambiente informale e conviviale, incontrando nuove persone.

Wine Wednesday, ideato dal team creativo de La Cantina con la community Alghero English Speakers e portato avanti con il team della Cantina Santa Maria La Palma, propone un’esperienza semplice e coinvolgente: basta entrare, scegliere un calice di vino e sedersi per chiacchierare in inglese con altri partecipanti. Il tutto arricchito da giochi interattivi che rendono la serata ancora più divertente e stimolante.

L’appuntamento è un’occasione unica per migliorare il proprio inglese, scoprire nuove culture e fare nuove conoscenze, il tutto accompagnato da una selezione di vini locali e assaggi a base di prodotti tipici sardi.

«La Cantina è orgogliosa di ospitare il Wine Wednesday, un format che incarna i valori di connessione, cultura e piacere del buon vino, elementi centrali nella creazione di questo spazio», sottolinea il management della Cantina Santa Maria La Palma, proprietaria dell’enoteca.

L’evento è aperto a tutti: basterà presentarsi a La Cantina mercoledì 15 gennaio dalle 18:30, scegliere il calice preferito e unirsi alla serata.

Per maggiori informazioni, potete contattare La Cantina al numero 0796010139, su WhatsApp al 3401504886, o attraverso i canali social.

