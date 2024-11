In campo a difesa delle donne vittime di violenza. L'amministrazione comunale e Usd Sennori organizzano insieme al territorio “La Partita del cuore”, una sfida di solidarietà, anche attraverso il gioco e il divertimento.

Lunedì 25 novembre alle ore 19, presso il campo sportivo Basilio Canu di Sennori, in occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” un coro di no alla violenza di genere.

L’invito è rivolto a tutta la popolazione, donne e uomini, ragazzi e ragazze, bambini e bambine, chiamati a partecipare per “dare un calcio” alla violenza di genere. Per l'occasione chiunque potrà ordinare le "Magliette del cuore", il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ad associazioni che operano per la tutela delle donne vittime di violenza.

Alla manifestazione partecipano il RealService Asd, A.S.D. Santa Lucia Calcio Sennori, Innovyou Pallacanestro Sennori, The Hole Climbing Sennori, Mountain Bike Sennori e Spring Volley , kick Boxing Sennori e Avis comunale locale.

© Riproduzione riservata