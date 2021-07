La piaga degli incendi in Sardegna è dolorosa. In mezzo ai danni e alla disperazione ci sono tanti eroi silenziosi. Piccoli e grandi. Ognuno dà il contributo per salvare la sua terra. Ad Alghero, nella pineta di Maria Pia, Davide Langella, un giovane bagnino algherese, è riuscito a spegnere due pericolosi focolai di incendio, a poca distanza l'uno dall'altro.

Il giovane catalano, resosi conto del pericolo, con grande prontezza di riflessi, con un estintore è riuscito a sedare il rogo, con un coraggio da leone. Nei soccorsi si è scottato anche i piedi. Ma grazie alla sua opera la pineta è salva.

Anche l'anno scorso il bagnino era riuscito a spegnere vari focolai, ma stavolta il pericolo scongiurato è stato nettamente più grave.

Argentino Tellini

Nella foto Davide Langella ( foto Tellini)

