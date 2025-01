Affollata assemblea della Uisp Territoriale di Sassari che ha eletto il nuovo Consiglio. Tra i 15 consiglieri è stato designato come presidente Giampiero Barrocu.

Sassarese, classe 1977, Barrocu ha iniziato il suo cammino in Uisp nel 1999 come istruttore nei Centri Estivi. Dal 2004 è consigliere del Comitato Territoriale di Sassari con delega per l’Area Formazione e Gestione Risorse Umane.

Giampiero Barrocu ha dichiarato: «Vogliamo essere attori protagonisti della città che cambia e che vuole restituire gli spazi pubblici ai cittadini riportando piazze, strade, vicoli a luoghi di sport, gioco, socialità, benessere, inclusione e aggregazione. La strada deve essere il nostro laboratorio. Noi ci siamo, non solo per la città di Sassari ma per tutto il territorio provinciale e regionale».

La presidente uscente Loredana Barra ha spiegato: «Questi quattro anni sono stati molto complessi anche perché è cambiato l’assetto politico economico e sociale del mondo. È necessario pensare a una Uisp che si confronta con L’Europa e con il mondo in un viaggio come a un'opportunità per creare un impatto positivo nel proprio territorio attraverso la valorizzazione della collaborazione oltre la competizione».

Questi i 15 componenti effettivi del nuovo Consiglio territoriale Uisp di Sassari: Giampiero Barrocu, Loredana Barra, Bruno Farina, Luana Sanna, Laura Caggiari, Giovanni Manca, Giovanni Sanna, Francesco Pipia, Rosario Musmeci, Lorenzo Scano, Luca Delogu, Roberto Cantini, Dario Baiocchi, Floriana Mura, Giulia Nicosia.

