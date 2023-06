L’Udc diserta l’aula e così salta il Consiglio comunale di Alghero per l’approvazione del bilancio di previsione 2023. Dopo la conta dei consiglieri di maggioranza e la discussione generale con gli interventi critici di diversi esponenti dell’opposizione, la seduta è stata aggiornata. Christian Mulas e Nina Ansini, del partito dello scudo crociato, non si sono fatti vedere a Lo Quarter, in aperta polemica con il sindaco Mario Conoci.

«22 ordini del giorno presentati in 4 anni – spiega Mulas – e tutti rimasti lettera morta. Noi lavoriamo, ci impegniamo, ma non veniamo presi in considerazione».

Intanto la minoranza di centrosinistra è partita all’attacco sul documento contabile. «Il solito bilancio tecnico, senza visione politica e sul quale gli stessi consiglieri di maggioranza non erano edotti, tant’è che dai banchi della maggioranza nessun consigliere è intervenuto per difendere le non scelte dell’Amministrazione Conoci», scrivono i gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in comune e PD. «Il gruppo politico dell’Udc, stufo che le proprie proposte non vengano ascoltate dal sindaco e della maggioranza, decide di non partecipare neppure al consiglio. Altri consiglieri si smarriscono durante la seduta. Insomma una Caporetto totale per Conoci e la sua maggioranza. Ora al sindaco rimane un solo atto possibile: le dimissioni», chiude il comunicato degli avversari politici.

