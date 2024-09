Giornata di gara, domenica 8 settembre, nel mare del Golfo dell’Asinara. Il sedicesimo “Trofeo di Bolentino Martiri Turritani”, la competizione di pesca sportiva abbinata al memorial Cristian Grezza, in programma oggi e domani a Porto Torres, registra numeri importanti.

Dopo il sorteggio per giudici e imbarcazioni, domenica nel campo di gara a tre miglia dal porto civico si apre la pesca che vede la partecipazione delle squadre composte da tre concorrenti ciascuna, fra cui il gruppo de La Maddalena e altri partecipanti del Sassarese. Si dovrà pescare con posizionamento di ancora tradizionale sul fondo e non sarà permesso nessun altro tipo di ancoraggio.

Al termine verrà sommato il totale dei 3 concorrenti per stilare la classifica. Inoltre, verranno premiati i primi 3 assoluti. Il pesce verrà riscattato dai partecipanti e la somma devoluta in beneficenza. La manifestazione, organizzata dall’Aps Maestrale presieduta da Gigi Fiorentino, si abbina ad una ricca lotteria che prevede come primo premio un viaggio in crociera per due persone.

