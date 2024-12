La magia del cielo notturno punteggiato di stelle a fare da ammiratori della magnifica Luna. Oltre trecento persone, tra bimbi, genitori e curiosi si sono date appuntamento ieri notte in piazza Moretti. Un successo che ha superato le aspettative la prima notte bianca delle stelle, organizzata dalla Polizia locale di Sassari in collaborazione con l’istituto comprensivo Pasquale Tola e la società Astronomica turritana.

La dirigente Maria Grazia Falchi ha accompagnato, insieme alle docenti e ai genitori, i piccoli scolari a scoprire i segreti del cielo notturno, attraverso quattro telescopi professionali, oltre a quello donato dalla Polizia locale. Il tutto alla presenza del comandante Gianni Serra che ha fortemente voluto questo momento di condivisione e apprendimento, in uno degli spazi più suggestivi della città, aperto a tutta la comunità.

Le bambine e i bambini della scuola primaria di via Civitavecchia sono arrivati preparati all’appuntamento perché da giorni le maestre tenevano incontri e lezioni sull’argomento. Anche ieri sera, prima di andare insieme in piazza Moretti, hanno tenuto un ulteriore incontro riassuntivo su ciò che avrebbero visto. Una volta arrivati, mentre pazienti ed emozionati i bimbi attendevano il loro turno, sono stati coinvolti dagli agenti della Polizia locale in attività ludico-didattiche sempre legate all’astronomia.

