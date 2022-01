Intervento chirurgico di emergenza per l’uomo di 54 anni investito a Li Punti, frazione di Sassari, mentre faceva rientro a casa.

Il pedone travolto nell’incrocio tra via Baldinca e via Ciancilla, in località Monte Tignosu, è stato operato per una grave emorragia cerebrale sopravvenuta dopo essere stato investito da una Fiat Panda proprio nel momento in cui, martedì sera, aveva quasi completato l’attraversamento della carreggiata. Pochi passi ancora e avrebbe raggiunto la propria abitazione.

Il 54enne è stato sbalzato di qualche metro dopo l’impatto violento contro il parabrezza e la caduta sull’asfalto che gli ha provocato un grave trauma cranico e diverse lesioni nel corpo.

Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’ospedale civile Santissima Annunziata, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

I medici comunicano che le sue condizioni restano molto gravi. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia locale che a seguito dei rilievi avevano posto sotto sequestro la Fiat Panda guidata da un uomo di 46 anni.

© Riproduzione riservata