Dal metano alla chimica verde per passare alle fonti rinnovabili e all’idrogeno verde, temi del convegno sui futuri scenari energetici dell’isola in programma, giovedì 1 febbraio alle ore 15, presso la sala conferenze del Museo del Porto a Porto Torres. L’iniziativa è organizzata da Legambiente Sardegna in collaborazione con il Comune turritano per sostenere la transizione energetica del nord ovest e diretta conseguire i benefici per le comunità locali. A coordinare i lavori sarà Michele Meloni, presidente Legambiente Sassari, che darà voce a Vincenzo Tiana, responsabile Energia Legambente regionale, il quale introdurrà la relazione “La Sardegna Isola Verde”. Seguiranno i saluti del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas e del presidente di legambinete nazionale, Stefano Ciafani, con la relazione “Sardegna nel contesto nazionale”. I saluti istituzionali saranno affidati a Pietro Fois presidente della Provincia di Sassari, Antonello Sassu assessore Ambiente Comune di Sassari, Giansimone Masia direttore Confindustria Nord Sardegna e Valerio Scanu presidente del Consorzio Industriale provinciale di Sassari.

La relazione sugli scenari energetici della Sardegna verrà esposta da Fabrizio Pilo prorettore di Unica, seguirà la "Elettrificazione nell’industria di processo” di Michele Mascia (Unica); “Higas, infrastruttura e modello per la transizione energetica” di Roberto Madella AD Higas; “Urgente ridurre la CO2” del Comitato scientifico Legambiente Sardegna Carlo Torchiani; “Necessaria l’innovazione nelle aree industriali” di Ignazio Atzori sindaco di Portoscuso. Seguirà una riflessione sul ruolo dei sindacati Cgil-Cisl e Uil, l’intervento del delegato energia Sardegna WWF, Carmelo Spada, e del delegato LIPU Francesco Guillot. Le conclusioni sono affidate al coordinatore Comitato scientifico Legambiente Sardegna Giorgio Querzoli. Seguirà un dibattito.

