Il Comune di Sennori avvia la collaborazione con la sezione locale Plastic Free onlus, guidata da Patrizia Granjdjean, una nuova alleanza per l’ambiente con l’assessorato competente e il coinvolgimento di cittadini e scuole in un percorso di sensibilizzazione e azioni concrete per il territorio.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 7 giugno. Ritrovo alle ore 9.15, inizio dell'attività di pulizia delle zone limitrofe alle 9.30 e fine alle 11.30, presso la ex cava di tufo a Sennori. In programma una grande raccolta di rifiuti dove si chiede il contributo di tutti i cittadini. Un’occasione per fare la differenza, per conoscere da vicino l’impatto della plastica sull’ambiente e per sviluppare insieme una nuova coscienza ecologica.

Le attività di Plastic Free continueranno anche nei prossimi mesi con lezioni e laboratori nelle scuole: perché il cambiamento parte da piccoli gesti, ma anche da menti giovani e consapevoli.

