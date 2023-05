Stintino si inserisce tra i comuni che ospiteranno una serie di eventi formativi ideati e promossi da Genera, progetto europeo finanziato dal Programma Life21 e coordinato da Universitat Politecnica de Valencia. Le iniziative in programma saranno destinate alla formazione di professionisti della pubblica amministrazione, dei settori legati alla transizione energetica e a tutte le parti interessate ad essa collegate.

L’evento ospitato il 22 maggio dal Museo della Tonnara di Stintino, della durata di circa 4 ore, verrà moderato dalla Prof.ssa Elisa Penalvo e dalla Dott.ssa Daniela Melandri. Alle 14 chiuderà il seminario Rita Vallebella dopo una sessione di ‘domande & risposte’. Sarà l’occasione per presentare le criticità tecniche legate alla transizione energetica che vengono affrontate in Sardegna, offrire una visione pragmatica di progettualità integrate per l’isola, dare voce al Comune di Borutta, leader nell’isola per essere una delle prime dodici comunità italiane energeticamente indipendente al 100 per cento e valutare iniziative utili al coinvolgimento della cittadinanza.

Presenzieranno rappresentanti delle istituzioni locali: Rita Vallebella e Salvatore Arru, rispettivamente i sindaci di Stintino e Borutta, Antonio Demontis – presidente della Fondazione ITS Macomer, e Anita Pili, assessore all’Industria della Regione Sardegna. Esperti internazionali dal mondo Genera, Elisa Penalvo dell’Universitat Politecnica de Valencia, Panagiotis A. Karkazis dell’University of West Attica e Daniela Melandri presidente di UniverCities, saranno presenti per introdurre il progetto, gli strumenti che offre, creando spazio per una sessione interattiva con la platea.

