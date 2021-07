Il magistrato ha dissequestrato la salma di Antonio Dessanti, il 40enne di Sassari che mercoledì poco prima della mezzanotte ha perso la vita nel violento scontro frontale sulla provinciale 57, la strada che collega Porto Torres a Stintino. I funerali si svolgeranno, domani alle 16.30 presso la chiesa di Santa Maria di Betlem, a Sassari. La tragedia si è consumata poco lontano dalla rotatoria del Rosario, a circa 700 metri dalla centrale di Fiume Santo.

Dessanti faceva rientro a casa, a Sassari, a seguito di una giornata di lavoro presso un agriturismo di Stintino, un’attività che svolgeva in questa stagione, dopo un’esperienza come gestore di un ristorante a Predda Niedda. Poi la scadenza di un contratto non rinnovato e la ricerca di una occupazione come barista fino alla scelta di imbarcarsi a bordo di una nave da crociera prima di lavorare a Stintino.

Da lì rientrava mercoledì sera, quando poco prima di mezzanotte a bordo di una Bmw ha perso il controllo scontrandosi frontalmente con un’Alfa Romeo che proveniva dalla direzione opposta. Antonio Dessanti è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale. Per fortuna nessuna conseguenza grave per i componenti la famiglia che viaggiavano sulla Alfa Romeo. La notizia della morte del giovane imprenditore ha scosso la comunità locale.

