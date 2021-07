Incidente mortale nella notte in prossimità della rotatoria del Rosario in direzione Stintino, nel territorio di Porto Torres.

E’ successo poco prima della mezzanotte, alle 23.45, non lontano dalla centrale elettrica di Fiume Santo: il tragico frontale ha coinvolto una Bmw e un’Alfa Romeo con a bordo tre persone.

Ad avere la peggio il conducente della Bmw, Antonio Dessanti di 40 anni originario di Sassari, ma residente a Stintino, l’uomo è deceduto all’arrivo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale del Santissima Annunziata di Sassari.

Per lui non c’è stato niente da fare, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Lievemente feriti gli occupanti dell’Alfa, padre, madre e figlia di sei anni, turisti si trovano ricoverati all’ospedale per ma non sono in pericolo di vita. Sul posto tre ambulanze del 118, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Porto Torres e i vigili del fuoco del distaccamento locale e la Polizia stradale per la viabilità.

© Riproduzione riservata