Il mondo del cinema in lutto. Centinaia i messaggi di cordoglio per la morte di Gianluca Bombardone, operatore cinematografico romano, morto a 44anni per arresto cardiaco, nella piazza principale di Stintino. Dall’attore Alessandro Gassmann al protagonista di Gomorra, Marco D’amore e poi tanti professionisti della comunità del set.

In tanti lo ricordano per la sua grande professionalità e dedizione al lavoro. Sabato era partito da Alghero dove aveva appena terminato di girare alcune scene di un serial tv per Sky, per raggiungere Stintino in sella ad una bici, in compagnia di un amico, macinando diversi chilometri. Una giornata di riposo per godersi il mare nel borgo turistico. L’amico era appena entrato nella tabaccheria per acquistare il biglietto che doveva servire per raggiungere l’Asinara. Nell’isola si dovevano girare alcune scene della serie tv. Invece ha perso i sensi, si è accasciato a terra e il suo cuore si è fermato.

Immediati i soccorsi da parte dei medici presenti che hanno utilizzato i defibrillatori, messi a disposizione dell’amministrazione comunale nei diversi punti sensibili del paese. Prima i medici, poi a turno anche gli operatori sanitari del 118, a più riprese hanno fatto il possibile per riportarlo in vita. Per circa un'ora hanno tentato di rianimarlo inutilmente. È morto sotto gli occhi increduli dell’amico e collega.

Tanti gli attori noti che lo ricordano. «È scomparso oggi Gianluca Bombardone, grande operatore di macchina, ma soprattutto bella persona e compagno di set insuperabile. Sono le persone come lui che fanno i film. Alla sua famiglia e a chi lo conosceva un abbraccio forte e tutto il bene possibile. #ciaoBomba», è il post su X di Alessandro Gassmann.

