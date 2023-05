Quando si parla di artigianato artistico in Sardegna vengono subito in mente cassapanche e mobili riccamente intarsiati. Dopo i laboratori dedicati alla lavorazione del vetro, della ceramica e del sughero è ora il legno il materiale protagonista del fine settimana nel Padiglione Tavolara di Sassari. Il laboratorio per la lavorazione e l'intaglio del legno è completamente gratuito e organizzato dalla Confartigianato Sassari, con la collaborazione di “Menti vaganti”.

Sotto la guida del maestro artigiano di Gavoi Domenico Cugusi, il sabato dalle 16.30 alle 20 e la domenica dalle 10.30 alle 12 adulti e bambini, che sotto i 10 anni dovranno essere accompagnati, potranno conoscere i vari tipi di legno, disegnare le figure, usare gli strumenti per scavare il materiale e rifinire le varie lavorazioni.

Nel laboratorio di intaglio del legno verranno svelate anche le operazioni più sconosciute della professione dell’intagliatore come la conoscenza delle tecniche di incisione, dei comportamenti del legno sottoposto a taglio, della concentrazione del professionista e soprattutto del maneggiare i pochissimi attrezzi necessari.

Il programma della attività del “Salone delle Botteghe” continuerà nelle prossime settimane con gli appuntamenti laboratoriali e le iniziative culturali ed espositive.

Tutti e due i piani del Padiglione Tavolara saranno visitabili grazie anche all'evento Monumenti Aperti.

