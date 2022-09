Dorme e vive da 12 giorni in una panchina in piazza Orosei a Tottubella, frazione di mille anime dell'entroterra algherese, ma appartenente al comune di Sassari, il disoccupato di 54 anni sfrattato dal Comune da uno stabile dell’Amministrazione che occupava da 7 anni. La panchina si trova accanto al locale da cui è stato sfrattato. Locale fatiscente, ma che al disoccupato bastava. Come era bastato alla famiglia che l'aveva occupato prima di lui. Per vent'anni.

"L'incubo dopo lo sfratto di non sapere dove andare si è fatto realtà - spiega il disoccupato di Tottubella -. Come giaciglio ho trovato questa panchina. Il peggio sarà tra qualche giorno, quando l'autunno comincerà sul serio. E farà freddo. Forse andrò a vivere nel nuraghe di Tottubella. Non ho macchina e quindi altre alternative non ce ne sono". Un abboccamento con i servizi sociali di Sassari c'è stato. Ma sinora nessuna soluzione. Lo stabile diroccato però ora è libero. La legalità ha vinto. Un po' meno l'umanità. A 54 anni non è giusto che si debba campare in una panchina di ferro arrugginita.

© Riproduzione riservata