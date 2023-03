Più che il pareggio, utile per andare a +2 dai playout, è la prestazione contro l'Ancona che dà fiducia alla Torres. Contro un'avversaria di qualità e con un arbitraggio indisponente, la squadra sassarese ha saputo reagire e mica era così scontato. Finora in 13 partite dove è andata in svantaggio la formazione rossoblù ha perso 10 volte e pareggiato 3 gare, tutte sotto la guida di Greco.

Il fatto che Scotto abbia giocato 90 minuti è servito per infondere personalità e agonismo alla squadra, anche se viene da chiedersi come mai il tecnico Sottili utilizzasse l'attaccante soltanto nei finali di gara. Positivo pure il rientro di Diakite, giocatore indispensabile per avere una boa che faccia salire la squadra, dato che è l'unico attaccante con queste caratteristiche.

Resterà fuori invece due settimane l'attaccante Stefano Scappini: nella gara di ieri contro l'Ancona ha riportato una frattura della parte alta dell'osso zigomatico che ha richiesto un'operazione. La società fa sapere: «L'intervento è perfettamente riuscito grazie alla professionalità dello staff e dell'equipe: Scappini è stato già dimesso e dopo 10 giorni di stop, il giocatore potrà riprendere l'attività con una maschera protettiva».

