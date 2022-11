Continuerà a essere garantita, anche se in maniera provvisoria, la continuità assistenziale del medico di base a Torralba.

Lo comunica l'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Pier Paolo Mulas.

A partire dalla prossima settimana il dottor Solinas riceverà dalle 15 alle 17, mentre il dottor Zanza o il dottor Virdis saranno in servizio il mercoledì dalle 10.30 alle 13.

"Per effettuare il cambio del medico sarà necessario recarsi presso l'ufficio SAU dell'ospedale di Thiesi (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00), muniti di fotocopie della tessera sanitaria e della carta d'identità. Ulteriori informazioni verranno fornite in ambulatorio", fa sapere ancora il comune di Torralba.

"L'amministrazione comunale ringrazia il dottor D'Agostino - si legge al termine del comunicato - per il tempo dedicato ai nostri concittadini con passione, dedizione e vero spirito di servizio".

