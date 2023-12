Torralba, paese del Meilogu, si prepara per gli appuntamenti dedicati al Natale. Si partirà domani alle 17, in piazza Sas Molas, con l'accensione dell'albero di Natale. Sabato 16 e domenica 17 dicembre ci saranno i mercatini di Natale e la casa di Babbo Natale in via Serra organizzati dal comitato Spirito Santo 2024.

Giovedì 21 dicembre, alle 18, la Chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo ospiterà la serata gospel dal titolo "Ensemble Kerigma Gospel" a cura della scuola civica di musica Mejlogu. Sabato 30 dicembre alle 18, presso il locale Sant'Agnese, la parrocchia organizzerà la tombolata. Sabato 6 gennaio alle 16, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo, è in programma il presepe vivente.

Anche Padria, centro del Villanova, celebrerà il Natale con una serie di eventi. Il 14 dicembre alle 17, in biblioteca comunale, ci sarà il laboratorio dal titolo "Alla scoperta della magia del Natale" curato dall'Associazione culturale "Andala Noa". Il 16 dicembre alle 10, in piazza convento, sarà allestito "Il magico villaggio di Babbo Natale" a cura di Magilandia animazione. Il 17 dicembre, alle 10.30, a cura dell'Associazione Culturale Intercomunale Isperas, è prevista la cerimonia di intitolazione del museo civico archeologico al professor Carlino Sole.

Il 19 dicembre, alle 19, si ritornerà in biblioteca comunale per il laboratorio "Angeli di Carta" organizzato dalla cooperativa Pintadera, mentre il 22 dicembre, a cura del Coro di Pozzomaggiore, alle 18.30, è in programma il concerto di Natale nella Chiesa parrocchiale di Santa Giulia. Il 29 dicembre alle 18.30, in convento, sarà presentato il libro "Pietro Monti - Zente de Padria". Il 5 gennaio alle 17, ancora in biblioteca, ultimo laboratorio per bambini dal "Aspettando la Befana" organizzato sempre da Pintadera.

