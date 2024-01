Il comune di Torralba, amministrato dal sindaco Pier Paolo Mulas, ha approvato la revisione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione della strada di Tulvaru, che collega i comuni di Torralba, Mores, Ittireddu e Bonorva. L'importo degli interventi, che dovrebbero durare circa 90 giorni, è di 300mila euro.

«L’esigenza di intervenire sulla suddetta strada - si legge nella relazione tecnica - nasce perché il manto di usura esistente è seriamente compromesso dal deflusso delle abbondanti acque piovane che investe la carreggiata stradale a causa del sottodimensionamento delle cunette esistenti e dell’interruzione delle stesse in svariati punti, che negli anni ha dilavato e scavato la massicciata».

I lavori prevedono ripristinino e pulizia delle cunette per tutto il tratto di strada oggetto di intervento, la risistemazione di porzioni di massicciata stradale, la realizzazione delle nuove pendenze verso le cunette con Greder, la rullatura del piano di posa del nuovo manto bituminoso e la messa in posa del nuovo manto di usura in conglomerato bituminoso.

Saranno anche sostituiti i guardrail metallici ammalorati in prossimità di due ponti, così come sarà realizzata la segnaletica orizzontale e posa in opera di segnaletica verticale in prossimità delle intersezioni.

«Sul tratto finale della strada di proprietà del comune di Torralba, in corrispondenza con in confine tra i comuni di Mores e Ittireddu, è previsto il ripristino di un a porzione di carreggiata in manto bituminoso, per un a lunghezza di circa 80 ml consistente nel ripristino di parte del fondo stradale, fresatura del manto esistente e posa in opera di nuovo manto di usura».

